Preço de Big Brother Machi hoje

O preço ao vivo de Big Brother Machi (MACHI) hoje é $ 0, com uma variação de 8.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MACHI para USD é de $ 0 por MACHI.

Big Brother Machi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 171,240, com um fornecimento em circulação de 970.09M MACHI. Nas últimas 24 horas, MACHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00258508, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MACHI movimentou-se -2.86% na última hora e +25.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 40.78K.

Informações de mercado de Big Brother Machi (MACHI)

Capitalização de mercado $ 171.24K$ 171.24K $ 171.24K Volume (24h) $ 40.78K$ 40.78K $ 40.78K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 171.24K$ 171.24K $ 171.24K Fornecimento Circulante 970.09M 970.09M 970.09M Fornecimento total 970,092,821.635905 970,092,821.635905 970,092,821.635905

A capitalização de mercado atual de Big Brother Machi é $ 171.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 40.78K. A oferta em circulação de MACHI é 970.09M, com um fornecimento total de 970092821.635905. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.24K.