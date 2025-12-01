Preço de bichi hoje

O preço ao vivo de bichi (BICHI) hoje é $ 0.00000521, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BICHI para USD é de $ 0.00000521 por BICHI.

bichi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,125.44, com um fornecimento em circulação de 984.66M BICHI. Nas últimas 24 horas, BICHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00045323, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000479.

No desempenho de curto prazo, BICHI movimentou-se -- na última hora e +6.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de bichi (BICHI)

Capitalização de mercado $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Fornecimento Circulante 984.66M 984.66M 984.66M Fornecimento total 984,656,428.941604 984,656,428.941604 984,656,428.941604

