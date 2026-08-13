Preço de Biaocoin hoje

O preço ao vivo de Biaocoin (BIAO) hoje é $ 0, com uma variação de 1.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIAO para USD é de $ 0 por BIAO.

Biaocoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,473, com um fornecimento em circulação de 787.30B BIAO. Nas últimas 24 horas, BIAO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BIAO movimentou-se -- na última hora e +2.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Biaocoin (BIAO)

Capitalização de mercado $ 124.47K$ 124.47K $ 124.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 124.47K$ 124.47K $ 124.47K Fornecimento Circulante 787.30B 787.30B 787.30B Fornecimento total 787,301,182,580.98 787,301,182,580.98 787,301,182,580.98

A capitalização de mercado atual de Biaocoin é $ 124.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BIAO é 787.30B, com um fornecimento total de 787301182580.98. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 124.47K.