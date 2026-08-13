Preço de BFIC Coin hoje

O preço ao vivo de BFIC Coin (BFIC) hoje é $ 0.124997, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BFIC para USD é de $ 0.124997 por BFIC.

BFIC Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 236,217, com um fornecimento em circulação de 1.89M BFIC. Nas últimas 24 horas, BFIC foi negociado entre $ 0.12498 (mínimo) e $ 0.125006 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 50.26, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.120209.

No desempenho de curto prazo, BFIC movimentou-se -- na última hora e -48.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.92.

Informações de mercado de BFIC Coin (BFIC)

Capitalização de mercado $ 236.22K$ 236.22K $ 236.22K Volume (24h) $ 10.92$ 10.92 $ 10.92 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Fornecimento Circulante 1.89M 1.89M 1.89M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BFIC Coin é $ 236.22K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.92. A oferta em circulação de BFIC é 1.89M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.62M.