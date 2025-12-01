Preço de Beware of Geeks Bearing Grifts hoje

O preço ao vivo de Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOGBG para USD é de -- por BOGBG.

Beware of Geeks Bearing Grifts ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,934.91, com um fornecimento em circulação de 1.00T BOGBG. Nas últimas 24 horas, BOGBG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOGBG movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Capitalização de mercado $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

