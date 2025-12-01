Preço de BETRMINT hoje

O preço ao vivo de BETRMINT (BETR) hoje é --, com uma variação de 2.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BETR para USD é de -- por BETR.

BETRMINT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 754,081, com um fornecimento em circulação de 100.00B BETR. Nas últimas 24 horas, BETR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BETR movimentou-se -0.18% na última hora e -10.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BETRMINT (BETR)

Capitalização de mercado $ 754.08K$ 754.08K $ 754.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 754.08K$ 754.08K $ 754.08K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

