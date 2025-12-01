Preço de Betly hoje

O preço ao vivo de Betly (BETLY) hoje é $ 0.00005801, com uma variação de 17.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BETLY para USD é de $ 0.00005801 por BETLY.

Betly ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,737, com um fornecimento em circulação de 995.24M BETLY. Nas últimas 24 horas, BETLY foi negociado entre $ 0.00004735 (mínimo) e $ 0.00007832 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00201598, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003042.

No desempenho de curto prazo, BETLY movimentou-se -4.73% na última hora e -2.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Betly (BETLY)

Capitalização de mercado $ 57.74K$ 57.74K $ 57.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.74K$ 57.74K $ 57.74K Fornecimento Circulante 995.24M 995.24M 995.24M Fornecimento total 995,235,044.151017 995,235,044.151017 995,235,044.151017

A capitalização de mercado atual de Betly é $ 57.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BETLY é 995.24M, com um fornecimento total de 995235044.151017. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.74K.