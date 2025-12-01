Preço de BESC MONEY hoje

O preço ao vivo de BESC MONEY (MONEY) hoje é $ 10.29, com uma variação de 7.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MONEY para USD é de $ 10.29 por MONEY.

BESC MONEY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 506,422, com um fornecimento em circulação de 49.21K MONEY. Nas últimas 24 horas, MONEY foi negociado entre $ 9.55 (mínimo) e $ 10.39 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 39.54, enquanto a mínima histórica foi de $ 9.47.

No desempenho de curto prazo, MONEY movimentou-se +0.49% na última hora e -8.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BESC MONEY (MONEY)

A capitalização de mercado atual de BESC MONEY é $ 506.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MONEY é 49.21K, com um fornecimento total de 49210.87721761807.