Preço de Berkshire Hathaway xStock hoje

O preço ao vivo de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) hoje é $ 517.38, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRK.BX para USD é de $ 517.38 por BRK.BX.

Berkshire Hathaway xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 824,459, com um fornecimento em circulação de 1.59K BRK.BX. Nas últimas 24 horas, BRK.BX foi negociado entre $ 512.86 (mínimo) e $ 519.8 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 546.27, enquanto a mínima histórica foi de $ 477.38.

No desempenho de curto prazo, BRK.BX movimentou-se +0.01% na última hora e +1.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Capitalização de mercado $ 824.46K$ 824.46K $ 824.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.18M$ 17.18M $ 17.18M Fornecimento Circulante 1.59K 1.59K 1.59K Fornecimento total 33,199.9992526 33,199.9992526 33,199.9992526

