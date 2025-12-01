Preço de Beny Bad Boy hoje

O preço ao vivo de Beny Bad Boy (BBB) hoje é $ 0.00316186, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BBB para USD é de $ 0.00316186 por BBB.

Beny Bad Boy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,534,416, com um fornecimento em circulação de 2.38B BBB. Nas últimas 24 horas, BBB foi negociado entre $ 0.00316162 (mínimo) e $ 0.00316186 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00514351, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00008295.

No desempenho de curto prazo, BBB movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Beny Bad Boy (BBB)

Capitalização de mercado $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Fornecimento Circulante 2.38B 2.38B 2.38B Fornecimento total 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

A capitalização de mercado atual de Beny Bad Boy é $ 7.53M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BBB é 2.38B, com um fornecimento total de 2382904000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.53M.