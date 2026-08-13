Qual é o preço atual de mercado de Bending Spoons xStock?

Bending Spoons xStock está avaliado em R$238.577581732476000, com uma variação de -11.46% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui BSPX?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de BSPX. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Bending Spoons xStock em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de BSPX?

A oferta circulante é de 2075073.634063998, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Bending Spoons xStock?

Bending Spoons xStock gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta BSPX em relação aos concorrentes da Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, o impulso de BSPX é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.