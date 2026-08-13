Preço de Bella Bumper Play 2 Earn hoje

O preço ao vivo de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) hoje é $ 0.00155789, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PISTA para USD é de $ 0.00155789 por PISTA.

Bella Bumper Play 2 Earn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 206,419, com um fornecimento em circulação de 0.00 PISTA. Nas últimas 24 horas, PISTA foi negociado entre $ 0.00153624 (mínimo) e $ 0.00158663 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00214697, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00102693.

No desempenho de curto prazo, PISTA movimentou-se +0.62% na última hora e +24.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 215.47.

Informações de mercado de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)

Capitalização de mercado $ 206.42K$ 206.42K $ 206.42K Volume (24h) $ 215.47$ 215.47 $ 215.47 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 778.94K$ 778.94K $ 778.94K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bella Bumper Play 2 Earn é $ 206.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 215.47. A oferta em circulação de PISTA é 0.00, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 778.94K.