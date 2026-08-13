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O preço ao vivo de Bella Bumper Play 2 Earn hoje é 0.00155789 USD. A capitalização de mercado de PISTA é de 206,419 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PISTA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Bella Bumper Play 2 Earn hoje é 0.00155789 USD. A capitalização de mercado de PISTA é de 206,419 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PISTA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 PISTA para USD

$0.00155789
$0.00155789$0.00155789
-0.01%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)
Última atualização da página: 2026-08-13 11:18:21 (UTC+8)

Preço de Bella Bumper Play 2 Earn hoje

O preço ao vivo de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) hoje é $ 0.00155789, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PISTA para USD é de $ 0.00155789 por PISTA.

Bella Bumper Play 2 Earn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 206,419, com um fornecimento em circulação de 0.00 PISTA. Nas últimas 24 horas, PISTA foi negociado entre $ 0.00153624 (mínimo) e $ 0.00158663 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00214697, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00102693.

No desempenho de curto prazo, PISTA movimentou-se +0.62% na última hora e +24.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 215.47.

Informações de mercado de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)

$ 206.42K
$ 206.42K$ 206.42K

$ 215.47
$ 215.47$ 215.47

$ 778.94K
$ 778.94K$ 778.94K

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bella Bumper Play 2 Earn é $ 206.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 215.47. A oferta em circulação de PISTA é 0.00, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 778.94K.

Histórico de preço de Bella Bumper Play 2 Earn USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00153624
$ 0.00153624$ 0.00153624
Mínimo 24h
$ 0.00158663
$ 0.00158663$ 0.00158663
Máximo 24h

$ 0.00153624
$ 0.00153624$ 0.00153624

$ 0.00158663
$ 0.00158663$ 0.00158663

$ 0.00214697
$ 0.00214697$ 0.00214697

$ 0.00102693
$ 0.00102693$ 0.00102693

+0.62%

-1.05%

+24.79%

+24.79%

Histórico de preços de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Bella Bumper Play 2 Earn em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Bella Bumper Play 2 Earn em USD foi de $ +0.0004959913.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Bella Bumper Play 2 Earn em USD foi de $ -0.0001127410.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Bella Bumper Play 2 Earn em USD foi de $ +0.0000000045762752115.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.05%
30 dias$ +0.0004959913+31.84%
60 dias$ -0.0001127410-7.23%
90 dias$ +0.0000000045762752115+0.00%

Previsão de preço para Bella Bumper Play 2 Earn

Previsão de preço de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PISTA em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Bella Bumper Play 2 Earn pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Bella Bumper Play 2 Earn pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de PISTA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Bella Bumper Play 2 Earn.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)

Site oficial

Categoria :

Solana Ecosystem

Sobre Bella Bumper Play 2 Earn

Qual é o preço atual de mercado do PISTA?

Atualmente, ele está avaliado em R$0.0078083535463278789000, refletindo uma variação de preço de -1.05% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.

Quanta liquidez o Bella Bumper Play 2 Earn possui nas exchanges?

Com uma pontuação de liquidez de --/100, o PISTA apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.

Qual é o volume diário do PISTA?

Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de PISTA. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.

Qual é a faixa de preço de hoje para o Bella Bumper Play 2 Earn?

Ele foi negociado entre R$0.0076998408437121624000 e R$0.0079524022794999663000, abrangendo a janela de volatilidade do dia.

O que determina a acessibilidade e popularidade do PISTA nos mercados globais?

Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o PISTA está bem integrado ao ecossistema da --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Bella Bumper Play 2 Earn

Última atualização da página: 2026-08-13 11:18:21 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Bella Bumper Play 2 Earn

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Thinking Cat

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$0.01986
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-5.74%

up

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+6.41%

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$0.00906$0.00906

-6.40%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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$0.0003690$0.0003690

+47.60%

aPriori

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$0.55780$0.55780

+29.29%

Bitway

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$0.265115
$0.265115$0.265115

+20.99%

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$2.6001$2.6001

+30.00%

Isekai Blade

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$0.001186$0.001186

+18.60%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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