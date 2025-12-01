Preço de Bella Bumper hoje

O preço ao vivo de Bella Bumper (BUMPER) hoje é $ 0.00032235, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUMPER para USD é de $ 0.00032235 por BUMPER.

Bella Bumper ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 161,143, com um fornecimento em circulação de 499.66M BUMPER. Nas últimas 24 horas, BUMPER foi negociado entre $ 0.00031561 (mínimo) e $ 0.00033523 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00667841, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00028717.

No desempenho de curto prazo, BUMPER movimentou-se -0.27% na última hora e +0.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bella Bumper (BUMPER)

Capitalização de mercado $ 161.14K$ 161.14K $ 161.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 161.14K$ 161.14K $ 161.14K Fornecimento Circulante 499.66M 499.66M 499.66M Fornecimento total 499,657,173.494632 499,657,173.494632 499,657,173.494632

