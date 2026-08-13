Preço de Belgium Fan Token hoje

O preço ao vivo de Belgium Fan Token (BELG) hoje é $ 0.140119, com uma variação de 1.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BELG para USD é de $ 0.140119 por BELG.

Belgium Fan Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 676,785, com um fornecimento em circulação de 4.83M BELG. Nas últimas 24 horas, BELG foi negociado entre $ 0.136451 (mínimo) e $ 0.146433 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.689486, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.132738.

No desempenho de curto prazo, BELG movimentou-se +0.66% na última hora e -5.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 123.73K.

Informações de mercado de Belgium Fan Token (BELG)

Capitalização de mercado $ 676.79K$ 676.79K $ 676.79K Volume (24h) $ 123.73K$ 123.73K $ 123.73K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Fornecimento Circulante 4.83M 4.83M 4.83M Fornecimento total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Belgium Fan Token é $ 676.79K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 123.73K. A oferta em circulação de BELG é 4.83M, com um fornecimento total de 20000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.68M.