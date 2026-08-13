Preço de Bejibun hoje

O preço ao vivo de Bejibun (BJBN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BJBN para USD é de $ 0 por BJBN.

Bejibun ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,125.82, com um fornecimento em circulação de 999.07M BJBN. Nas últimas 24 horas, BJBN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BJBN movimentou-se -- na última hora e -9.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bejibun (BJBN)

Capitalização de mercado $ 15.13K$ 15.13K $ 15.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.13K$ 15.13K $ 15.13K Fornecimento Circulante 999.07M 999.07M 999.07M Fornecimento total 999,067,191.56417 999,067,191.56417 999,067,191.56417

A capitalização de mercado atual de Bejibun é $ 15.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BJBN é 999.07M, com um fornecimento total de 999067191.56417. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.13K.