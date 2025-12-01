Preço de Beercoin 2 hoje

O preço ao vivo de Beercoin 2 (BEER2) hoje é --, com uma variação de 1.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEER2 para USD é de -- por BEER2.

Beercoin 2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 81,952, com um fornecimento em circulação de 395.55B BEER2. Nas últimas 24 horas, BEER2 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0000627, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEER2 movimentou-se -0.24% na última hora e -0.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Beercoin 2 (BEER2)

Capitalização de mercado $ 81.95K$ 81.95K $ 81.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 109.42K$ 109.42K $ 109.42K Fornecimento Circulante 395.55B 395.55B 395.55B Fornecimento total 528,106,039,431.875 528,106,039,431.875 528,106,039,431.875

