Preço de Beavers by CEDEN hoje

O preço ao vivo de Beavers by CEDEN (BEAVER) hoje é --, com uma variação de 1.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAVER para USD é de -- por BEAVER.

Beavers by CEDEN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 659,775, com um fornecimento em circulação de 6.70B BEAVER. Nas últimas 24 horas, BEAVER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEAVER movimentou-se -0.08% na última hora e -2.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Beavers by CEDEN (BEAVER)

Capitalização de mercado $ 659.78K$ 659.78K $ 659.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 659.78K$ 659.78K $ 659.78K Fornecimento Circulante 6.70B 6.70B 6.70B Fornecimento total 6,698,337,847.100279 6,698,337,847.100279 6,698,337,847.100279

