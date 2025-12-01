Preço de Beaver Coin hoje

O preço ao vivo de Beaver Coin (BEAVER) hoje é --, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAVER para USD é de -- por BEAVER.

Beaver Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,307.96, com um fornecimento em circulação de 694.48M BEAVER. Nas últimas 24 horas, BEAVER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEAVER movimentou-se -0.05% na última hora e +8.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Beaver Coin (BEAVER)

Capitalização de mercado $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Fornecimento Circulante 694.48M 694.48M 694.48M Fornecimento total 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

