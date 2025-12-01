Preço de BEAST SELLER hoje

O preço ao vivo de BEAST SELLER (BEAST) hoje é $ 0.00448839, com uma variação de 7.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAST para USD é de $ 0.00448839 por BEAST.

BEAST SELLER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 311,692, com um fornecimento em circulação de 69.42M BEAST. Nas últimas 24 horas, BEAST foi negociado entre $ 0.00414842 (mínimo) e $ 0.00505508 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.101404, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00284109.

No desempenho de curto prazo, BEAST movimentou-se +0.10% na última hora e +22.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BEAST SELLER (BEAST)

Capitalização de mercado $ 311.69K$ 311.69K $ 311.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 311.69K$ 311.69K $ 311.69K Fornecimento Circulante 69.42M 69.42M 69.42M Fornecimento total 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

