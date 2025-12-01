Preço de Bearn BERA hoje

O preço ao vivo de Bearn BERA (YBERA) hoje é $ 2.94, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YBERA para USD é de $ 2.94 por YBERA.

Bearn BERA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,548.79, com um fornecimento em circulação de 1.54K YBERA. Nas últimas 24 horas, YBERA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.98, enquanto a mínima histórica foi de $ 2.25.

No desempenho de curto prazo, YBERA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bearn BERA (YBERA)

Capitalização de mercado $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.54K$ 4.54K $ 4.54K Fornecimento Circulante 1.54K 1.54K 1.54K Fornecimento total 1,544.496257225776 1,544.496257225776 1,544.496257225776

A capitalização de mercado atual de Bearn BERA é $ 17.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YBERA é 1.54K, com um fornecimento total de 1544.496257225776. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.54K.