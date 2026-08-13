Preço de Bearly Legal hoje

O preço ao vivo de Bearly Legal (BEAR) hoje é $ 0.00111518, com uma variação de 14.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAR para USD é de $ 0.00111518 por BEAR.

Bearly Legal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 111,478, com um fornecimento em circulação de 100.00M BEAR. Nas últimas 24 horas, BEAR foi negociado entre $ 0.00111542 (mínimo) e $ 0.00128876 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03083068, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BEAR movimentou-se -0.22% na última hora e -5.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.18K.

Informações de mercado de Bearly Legal (BEAR)

Capitalização de mercado $ 111.48K$ 111.48K $ 111.48K Volume (24h) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.48K$ 111.48K $ 111.48K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bearly Legal é $ 111.48K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.18K. A oferta em circulação de BEAR é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.48K.