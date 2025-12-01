Preço de Bean Coin hoje

O preço ao vivo de Bean Coin (BEAN) hoje é $ 0.0003745, com uma variação de 1.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAN para USD é de $ 0.0003745 por BEAN.

Bean Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 336,665, com um fornecimento em circulação de 898.25M BEAN. Nas últimas 24 horas, BEAN foi negociado entre $ 0.00037333 (mínimo) e $ 0.00038061 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00223583, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00034035.

No desempenho de curto prazo, BEAN movimentou-se +0.11% na última hora e +8.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bean Coin (BEAN)

Capitalização de mercado $ 336.67K$ 336.67K $ 336.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 336.67K$ 336.67K $ 336.67K Fornecimento Circulante 898.25M 898.25M 898.25M Fornecimento total 898,254,477.5215186 898,254,477.5215186 898,254,477.5215186

