Preço de BCGame Coin hoje

O preço ao vivo de BCGame Coin (BC) hoje é $ 0.00793791, com uma variação de 1.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BC para USD é de $ 0.00793791 por BC.

BCGame Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 79,347,523, com um fornecimento em circulação de 9.99B BC. Nas últimas 24 horas, BC foi negociado entre $ 0.00779265 (mínimo) e $ 0.00805854 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01100698, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00291432.

No desempenho de curto prazo, BC movimentou-se -0.27% na última hora e -1.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BCGame Coin (BC)

Capitalização de mercado $ 79.35M$ 79.35M $ 79.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.35M$ 79.35M $ 79.35M Fornecimento Circulante 9.99B 9.99B 9.99B Fornecimento total 9,989,655,862.265013 9,989,655,862.265013 9,989,655,862.265013

