Preço de Basis Cash hoje

O preço ao vivo de Basis Cash (BAC) hoje é $ 0.00199441, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAC para USD é de $ 0.00199441 por BAC.

Basis Cash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 108,824, com um fornecimento em circulação de 54.58M BAC. Nas últimas 24 horas, BAC foi negociado entre $ 0.00199219 (mínimo) e $ 0.0020065 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,010.99, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00130316.

No desempenho de curto prazo, BAC movimentou-se +0.02% na última hora e -6.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 418.81.

Informações de mercado de Basis Cash (BAC)

Capitalização de mercado $ 108.82K$ 108.82K $ 108.82K Volume (24h) $ 418.81$ 418.81 $ 418.81 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 108.82K$ 108.82K $ 108.82K Fornecimento Circulante 54.58M 54.58M 54.58M Fornecimento total 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

A capitalização de mercado atual de Basis Cash é $ 108.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 418.81. A oferta em circulação de BAC é 54.58M, com um fornecimento total de 54575249.82699095. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 108.82K.