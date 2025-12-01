Preço de Base Velocimeter hoje

O preço ao vivo de Base Velocimeter (BVM) hoje é $ 0.00214978, com uma variação de 1.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BVM para USD é de $ 0.00214978 por BVM.

Base Velocimeter ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,746.67, com um fornecimento em circulação de 5.93M BVM. Nas últimas 24 horas, BVM foi negociado entre $ 0.00211472 (mínimo) e $ 0.0021581 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.787331, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00138317.

No desempenho de curto prazo, BVM movimentou-se -- na última hora e +18.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Base Velocimeter (BVM)

Capitalização de mercado $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.70K$ 32.70K $ 32.70K Fornecimento Circulante 5.93M 5.93M 5.93M Fornecimento total 15,209,448.0367531 15,209,448.0367531 15,209,448.0367531

A capitalização de mercado atual de Base Velocimeter é $ 12.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BVM é 5.93M, com um fornecimento total de 15209448.0367531. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.70K.