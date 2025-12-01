Preço de Base Index hoje

O preço ao vivo de Base Index (BINDEX) hoje é $ 0.00006766, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BINDEX para USD é de $ 0.00006766 por BINDEX.

Base Index ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,661, com um fornecimento em circulação de 1.00B BINDEX. Nas últimas 24 horas, BINDEX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00064697, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006607.

No desempenho de curto prazo, BINDEX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Base Index (BINDEX)

Capitalização de mercado $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

