Preço de Base Carbon Tonne hoje

O preço ao vivo de Base Carbon Tonne (BCT) hoje é $ 0.168128, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCT para USD é de $ 0.168128 por BCT.

Base Carbon Tonne ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,518,179, com um fornecimento em circulação de 21.11M BCT. Nas últimas 24 horas, BCT foi negociado entre $ 0.166674 (mínimo) e $ 0.16891 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.6, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.145607.

No desempenho de curto prazo, BCT movimentou-se +0.87% na última hora e -2.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Base Carbon Tonne (BCT)

Capitalização de mercado $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Fornecimento Circulante 21.11M 21.11M 21.11M Fornecimento total 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

