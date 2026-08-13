Preço de Bario Entertainment System hoje

O preço ao vivo de Bario Entertainment System ($BAES) hoje é $ 0, com uma variação de 4.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $BAES para USD é de $ 0 por $BAES.

Bario Entertainment System ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 47,390, com um fornecimento em circulação de 100.00B $BAES. Nas últimas 24 horas, $BAES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $BAES movimentou-se -0.22% na última hora e -13.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bario Entertainment System ($BAES)

Capitalização de mercado $ 47.39K$ 47.39K $ 47.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.39K$ 47.39K $ 47.39K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Bario Entertainment System é $ 47.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $BAES é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.39K.