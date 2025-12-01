Preço de Banmao hoje

O preço ao vivo de Banmao (BANMAO) hoje é --, com uma variação de 0.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BANMAO para USD é de -- por BANMAO.

Banmao ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,014, com um fornecimento em circulação de 1.00B BANMAO. Nas últimas 24 horas, BANMAO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BANMAO movimentou-se +0.14% na última hora e +19.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Banmao (BANMAO)

Capitalização de mercado $ 33.01K$ 33.01K $ 33.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.01K$ 33.01K $ 33.01K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

