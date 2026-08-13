Qual é o preço atual de negociação de Bankroll Vault?

Bankroll Vault (VLT) está atualmente cotado a R$4.30543319040673002000 BRL, refletindo uma variação de preço de -9.26% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de Bankroll Vault hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Ethereum Ecosystem. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em VLT?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de Bankroll Vault no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 2455 com uma capitalização de mercado de R$7749686.51703841185000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre VLT?

Com 1800000.0 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de Bankroll Vault?

A faixa de preço entre R$4.28521925370237969000 e R$4.82526667547781717000 nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como Bankroll Vault se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Ethereum Ecosystem, VLT continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.