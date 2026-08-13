Preço de bankrize everything hoje

O preço ao vivo de bankrize everything (BNKRIZE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNKRIZE para USD é de $ 0 por BNKRIZE.

bankrize everything ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,761, com um fornecimento em circulação de 97.49B BNKRIZE. Nas últimas 24 horas, BNKRIZE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BNKRIZE movimentou-se -- na última hora e +1.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de bankrize everything (BNKRIZE)

Capitalização de mercado $ 20.76K$ 20.76K $ 20.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.76K$ 20.76K $ 20.76K Fornecimento Circulante 97.49B 97.49B 97.49B Fornecimento total 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634

A capitalização de mercado atual de bankrize everything é $ 20.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNKRIZE é 97.49B, com um fornecimento total de 97490463480.60634. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.76K.