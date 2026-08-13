Preço de Bank of America xStock hoje

O preço ao vivo de Bank of America xStock (BACX) hoje é $ 65.18, com uma variação de 1.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BACX para USD é de $ 65.18 por BACX.

Bank of America xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 306,387, com um fornecimento em circulação de 4.70K BACX. Nas últimas 24 horas, BACX foi negociado entre $ 64.01 (mínimo) e $ 65.19 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 68.77, enquanto a mínima histórica foi de $ 43.53.

No desempenho de curto prazo, BACX movimentou-se +0.00% na última hora e +3.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 586.68.

Informações de mercado de Bank of America xStock (BACX)

Capitalização de mercado $ 306.39K$ 306.39K $ 306.39K Volume (24h) $ 586.68$ 586.68 $ 586.68 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.19M$ 123.19M $ 123.19M Fornecimento Circulante 4.70K 4.70K 4.70K Fornecimento total 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

A capitalização de mercado atual de Bank of America xStock é $ 306.39K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 586.68. A oferta em circulação de BACX é 4.70K, com um fornecimento total de 1889664.442299516. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.19M.