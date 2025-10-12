Informações de preço de Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.073608 Menor preço $ 0.070272 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +0.61%

O preço em tempo real de Balsa MM Fund (BMMF) é $0.073376. Nas últimas 24 horas, BMMF foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BMMF é $ 0.073608, enquanto o mais baixo é $ 0.070272.

Em termos de desempenho de curto prazo, BMMF variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +0.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Balsa MM Fund (BMMF)

Capitalização de mercado $ 3.49M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.49M Fornecimento Circulante 47.51M Fornecimento total 47,513,037.64985915

