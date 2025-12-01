Preço de Ballerina Cappuccina hoje

O preço ao vivo de Ballerina Cappuccina (BALLERINA) hoje é $ 0.000050, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BALLERINA para USD é de $ 0.000050 por BALLERINA.

Ballerina Cappuccina ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,997, com um fornecimento em circulação de 1.00B BALLERINA. Nas últimas 24 horas, BALLERINA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00073847, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000050.

No desempenho de curto prazo, BALLERINA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Capitalização de mercado $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

