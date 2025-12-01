Preço de balajis hoje

O preço ao vivo de balajis (BALAJIS) hoje é $ 0.00232305, com uma variação de 3.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BALAJIS para USD é de $ 0.00232305 por BALAJIS.

balajis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,323,046, com um fornecimento em circulação de 1.00B BALAJIS. Nas últimas 24 horas, BALAJIS foi negociado entre $ 0.00225277 (mínimo) e $ 0.0024724 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02405207, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00209636.

No desempenho de curto prazo, BALAJIS movimentou-se -5.98% na última hora e -6.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de balajis (BALAJIS)

Capitalização de mercado $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

