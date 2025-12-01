Preço de BAIRAI hoje

O preço ao vivo de BAIRAI (BAIR) hoje é --, com uma variação de 8.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAIR para USD é de -- por BAIR.

BAIRAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,353, com um fornecimento em circulação de 100.00M BAIR. Nas últimas 24 horas, BAIR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BAIR movimentou-se -0.51% na última hora e +6.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BAIRAI (BAIR)

Capitalização de mercado $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BAIRAI é $ 21.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAIR é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.35K.