Preço de BAI Stablecoin hoje

O preço ao vivo de BAI Stablecoin (BAI) hoje é $ 1.033, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAI para USD é de $ 1.033 por BAI.

BAI Stablecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 239,512, com um fornecimento em circulação de 231.83K BAI. Nas últimas 24 horas, BAI foi negociado entre $ 1.027 (mínimo) e $ 1.04 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.45, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.814914.

No desempenho de curto prazo, BAI movimentou-se -0.00% na última hora e +1.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BAI Stablecoin (BAI)

Capitalização de mercado $ 239.51K$ 239.51K $ 239.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 239.51K$ 239.51K $ 239.51K Fornecimento Circulante 231.83K 231.83K 231.83K Fornecimento total 231,834.1672308294 231,834.1672308294 231,834.1672308294

A capitalização de mercado atual de BAI Stablecoin é $ 239.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAI é 231.83K, com um fornecimento total de 231834.1672308294. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 239.51K.