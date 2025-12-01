Preço de Bag on Bonk hoje

O preço ao vivo de Bag on Bonk (BAG) hoje é $ 0.00013292, com uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAG para USD é de $ 0.00013292 por BAG.

Bag on Bonk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 132,894, com um fornecimento em circulação de 999.78M BAG. Nas últimas 24 horas, BAG foi negociado entre $ 0.00013156 (mínimo) e $ 0.00013621 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0010115, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00009736.

No desempenho de curto prazo, BAG movimentou-se -0.86% na última hora e +19.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bag on Bonk (BAG)

Capitalização de mercado $ 132.89K$ 132.89K $ 132.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 132.89K$ 132.89K $ 132.89K Fornecimento Circulante 999.78M 999.78M 999.78M Fornecimento total 999,782,053.631761 999,782,053.631761 999,782,053.631761

