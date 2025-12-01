Preço de baddiecoin hoje

O preço ao vivo de baddiecoin (BADDIE) hoje é $ 0.00008747, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BADDIE para USD é de $ 0.00008747 por BADDIE.

baddiecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,473, com um fornecimento em circulação de 1.00B BADDIE. Nas últimas 24 horas, BADDIE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00029214, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007339.

No desempenho de curto prazo, BADDIE movimentou-se -- na última hora e +6.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de baddiecoin (BADDIE)

Capitalização de mercado $ 87.47K$ 87.47K $ 87.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.47K$ 87.47K $ 87.47K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de baddiecoin é $ 87.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BADDIE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.47K.