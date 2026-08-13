Preço de Bad Credit Coin hoje

O preço ao vivo de Bad Credit Coin (BCC) hoje é $ 0, com uma variação de 1.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCC para USD é de $ 0 por BCC.

Bad Credit Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,860, com um fornecimento em circulação de 1.68B BCC. Nas últimas 24 horas, BCC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BCC movimentou-se -- na última hora e -2.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bad Credit Coin (BCC)

Capitalização de mercado $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K Fornecimento Circulante 1.68B 1.68B 1.68B Fornecimento total 2,999,984,005.519176 2,999,984,005.519176 2,999,984,005.519176

A capitalização de mercado atual de Bad Credit Coin é $ 23.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BCC é 1.68B, com um fornecimento total de 2999984005.519176. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.61K.