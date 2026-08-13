Preço de Backed NIU Technologies hoje

O preço ao vivo de Backed NIU Technologies (BNIU) hoje é $ 3.17, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNIU para USD é de $ 3.17 por BNIU.

Backed NIU Technologies ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 507,504, com um fornecimento em circulação de 160.10K BNIU. Nas últimas 24 horas, BNIU foi negociado entre $ 3.17 (mínimo) e $ 3.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.46, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.63.

No desempenho de curto prazo, BNIU movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Backed NIU Technologies (BNIU)

Capitalização de mercado $ 507.50K$ 507.50K $ 507.50K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 507.50K$ 507.50K $ 507.50K Fornecimento Circulante 160.10K 160.10K 160.10K Fornecimento total 160,096.0 160,096.0 160,096.0

A capitalização de mercado atual de Backed NIU Technologies é $ 507.50K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de BNIU é 160.10K, com um fornecimento total de 160096.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 507.50K.