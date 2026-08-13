Qual é o preço atual de Backed Coinbase Global?

Backed Coinbase Global (BCOIN) está sendo negociado a R$755.4288470319072000, refletindo uma variação de preço de 0.89% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Backed Coinbase Global desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem, BCOIN frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente BCOIN está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, BCOIN registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Backed Coinbase Global?

Hoje há 46364.19552380121 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de BCOIN?

Backed Coinbase Global atualmente ocupa a posição de número #1361 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$35023690.21173447780000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Backed Coinbase Global se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Backed Coinbase Global se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem, BCOIN demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.