Preço de Backbone Labs Staked LUNA hoje

O preço ao vivo de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) hoje é $ 0.115435, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLUNA para USD é de $ 0.115435 por BLUNA.

Backbone Labs Staked LUNA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 159,025, com um fornecimento em circulação de 1.38M BLUNA. Nas últimas 24 horas, BLUNA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.21, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.061061.

No desempenho de curto prazo, BLUNA movimentou-se -- na última hora e +8.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Capitalização de mercado $ 159.03K$ 159.03K $ 159.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 159.03K$ 159.03K $ 159.03K Fornecimento Circulante 1.38M 1.38M 1.38M Fornecimento total 1,377,614.657932 1,377,614.657932 1,377,614.657932

