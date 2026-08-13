Preço de Bachi on Base hoje

O preço ao vivo de Bachi on Base (BACHI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BACHI para USD é de $ 0 por BACHI.

Bachi on Base ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,039, com um fornecimento em circulação de 689.93M BACHI. Nas últimas 24 horas, BACHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00331437, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BACHI movimentou-se -- na última hora e -2.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bachi on Base (BACHI)

Capitalização de mercado $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K Fornecimento Circulante 689.93M 689.93M 689.93M Fornecimento total 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bachi on Base é $ 27.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BACHI é 689.93M, com um fornecimento total de 690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.04K.