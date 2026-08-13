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O preço ao vivo de Bachi on Base hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BACHI é de 27,039 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BACHI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Bachi on Base hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BACHI é de 27,039 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BACHI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Bachi on Base (BACHI)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 BACHI para USD

$0.00003919
$0.00003919$0.00003919
-0.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bachi on Base (BACHI)
Última atualização da página: 2026-08-13 11:04:49 (UTC+8)

Preço de Bachi on Base hoje

O preço ao vivo de Bachi on Base (BACHI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BACHI para USD é de $ 0 por BACHI.

Bachi on Base ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,039, com um fornecimento em circulação de 689.93M BACHI. Nas últimas 24 horas, BACHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00331437, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BACHI movimentou-se -- na última hora e -2.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bachi on Base (BACHI)

$ 27.04K
$ 27.04K$ 27.04K

--
----

$ 27.04K
$ 27.04K$ 27.04K

689.93M
689.93M 689.93M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bachi on Base é $ 27.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BACHI é 689.93M, com um fornecimento total de 690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.04K.

Histórico de preço de Bachi on Base USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00331437
$ 0.00331437$ 0.00331437

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.31%

-2.93%

-2.93%

Histórico de preços de Bachi on Base (BACHI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Bachi on Base em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Bachi on Base em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Bachi on Base em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Bachi on Base em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.31%
30 dias$ 0-1.22%
60 dias$ 0-30.32%
90 dias----

Previsão de preço para Bachi on Base

Previsão de preço de Bachi on Base (BACHI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BACHI em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Bachi on Base (BACHI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Bachi on Base pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Bachi on Base pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BACHI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Bachi on Base.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Bachi on Base (BACHI)

Site oficial

Categoria :

Base EcosystemBase MemeBase Native

Sobre Bachi on Base

Qual é o preço de negociação ao vivo de Bachi on Base hoje?

O preço atual de negociação de Bachi on Base está em R$, atualizado em tempo real. Esse preço reflete dados agregados de múltiplos mercados, garantindo uma representação precisa da oferta e demanda global.

Quanta atividade de negociação está ocorrendo para BACHI?

BACHI registrou um volume de negociação de 24 horas de R$--. Essa métrica é importante para avaliar as condições de liquidez — um volume maior geralmente indica mercados mais ativos e execução de ordens mais fluida.

Qual é o desempenho do preço de Bachi on Base hoje?

,Nas últimas 24 horas, Bachi on Base apresentou uma variação de preço de -0.31%. Uma tendência positiva sugere maior interesse comprador, enquanto uma tendência negativa pode refletir pressão de venda de curto prazo ou quedas mais amplas no mercado.

Em que faixa de preços Bachi on Base negociou hoje?

,Nos últimos dias, Bachi on Base oscilou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade intradiária e possíveis níveis de suporte/resistência.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Bachi on Base

Última atualização da página: 2026-08-13 11:04:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Bachi on Base (BACHI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01272
$0.01272$0.01272

-36.40%

Thinking Cat

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HMM

$0.01960
$0.01960$0.01960

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+6.17%

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$0.31593
$0.31593$0.31593

-3.25%

The Toad Pepe

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$0.00928
$0.00928$0.00928

-4.13%

Principais altas

Principais altas do dia

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TOFU Story

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$0.0003593
$0.0003593$0.0003593

+43.72%

aPriori

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$0.56277
$0.56277$0.56277

+30.45%

Bitway

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BTW

$0.266054
$0.266054$0.266054

+21.42%

ZKcandy

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ZAY

$2.6060
$2.6060$2.6060

+30.30%

Isekai Blade

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$0.001171
$0.001171$0.001171

+17.10%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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