Preço de BabyManyu hoje

O preço ao vivo de BabyManyu (BABYMANYU) hoje é --, com uma variação de 9.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYMANYU para USD é de -- por BABYMANYU.

BabyManyu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,268, com um fornecimento em circulação de 420.69T BABYMANYU. Nas últimas 24 horas, BABYMANYU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYMANYU movimentou-se -1.07% na última hora e +19.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BabyManyu (BABYMANYU)

Capitalização de mercado $ 41.27K$ 41.27K $ 41.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.27K$ 41.27K $ 41.27K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BabyManyu é $ 41.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYMANYU é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.27K.