Preço de BabyBonk hoje

O preço ao vivo de BabyBonk (BABYBONK) hoje é $ 0, com uma variação de 8.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYBONK para USD é de $ 0 por BABYBONK.

BabyBonk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,028,146, com um fornecimento em circulação de 360.75B BABYBONK. Nas últimas 24 horas, BABYBONK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYBONK movimentou-se -0.60% na última hora e +47.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BabyBonk (BABYBONK)

Capitalização de mercado $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Fornecimento Circulante 360.75B 360.75B 360.75B Fornecimento total 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BabyBonk é $ 1.03M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYBONK é 360.75B, com um fornecimento total de 360750000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.20M.