Preço de Baby World Liberty Financial hoje

O preço ao vivo de Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) hoje é --, com uma variação de 0.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYWLFI para USD é de -- por BABYWLFI.

Baby World Liberty Financial ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,148, com um fornecimento em circulação de 90.00B BABYWLFI. Nas últimas 24 horas, BABYWLFI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000666, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYWLFI movimentou-se -0.27% na última hora e +6.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Capitalização de mercado $ 76.15K$ 76.15K $ 76.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.15K$ 76.15K $ 76.15K Fornecimento Circulante 90.00B 90.00B 90.00B Fornecimento total 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

