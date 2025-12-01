Preço de Baby Troll hoje

O preço ao vivo de Baby Troll (BABYTROLL) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYTROLL para USD é de -- por BABYTROLL.

Baby Troll ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,939, com um fornecimento em circulação de 355,518.16T BABYTROLL. Nas últimas 24 horas, BABYTROLL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYTROLL movimentou-se -- na última hora e +5.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Troll (BABYTROLL)

Capitalização de mercado $ 25.94K$ 25.94K $ 25.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.94K$ 25.94K $ 25.94K Fornecimento Circulante 355,518.16T 355,518.16T 355,518.16T Fornecimento total 3.555181634138442e+17 3.555181634138442e+17 3.555181634138442e+17

A capitalização de mercado atual de Baby Troll é $ 25.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYTROLL é 355,518.16T, com um fornecimento total de 3.555181634138442e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.94K.