Qual é o preço atual de Baby Shark Universe?

O preço em tempo real de Baby Shark Universe (BSU) é R$0.0229909597071800706000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Baby Shark Universe está posicionado no mercado?

Baby Shark Universe ocupa atualmente a posição de número #1746 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$19542015.02305885941000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de BSU?

A oferta circulante de BSU é de 850000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Baby Shark Universe?

Nas últimas 24 horas, Baby Shark Universe teve uma variação de preço entre R$0.0229707106855372302000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0239752425958486344000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Baby Shark Universe está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Baby Shark Universe atingiu um máximo histórico de R$1.79478005272767087000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0167002803572512197000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de BSU hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Baby Shark Universe?

A movimentação atual do preço de -0.49% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.