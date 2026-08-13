Preço de Baby Shark Tank hoje

O preço ao vivo de Baby Shark Tank (BASHTANK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASHTANK para USD é de $ 0 por BASHTANK.

Baby Shark Tank ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 314,709, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T BASHTANK. Nas últimas 24 horas, BASHTANK foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BASHTANK movimentou-se -- na última hora e +1.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Baby Shark Tank (BASHTANK)

Capitalização de mercado $ 314.71K$ 314.71K $ 314.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 314.71K$ 314.71K $ 314.71K Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de Baby Shark Tank é $ 314.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BASHTANK é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 314.71K.